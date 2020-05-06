Защитные костюмы вместо эксклюзивных нарядов: как Covid-19 изменил фэшн-индустрию

Коронавирус изменил жизнь каждого, даже если речь идет о фэшн-индустрию. Известные украинские дизайнеры Елена Ворожбит и Татьяна Земскова тоже присоединились к борьбе с недугом. Временно, но быстро перепрофилировались и шьют не эксклюзивные, но такие нужные сейчас защитные костюмы для медиков.

Первая партия в 4 тыс. комбинезонов уже разошлась по больницам. Материал — спанбонд. И дышит, и защищает. За это время потратили 17 км ткани, 7 км резинки, 3,5 км молнии. Первыми моделями стали медики Александровской больницы. Позже костюмы отправили в 17 больниц Житомирщины, Прикарпатья и Буковины.

Дизайнеры работают над более удобными формами, но все же надеются, что совсем скоро недуг отступит и все вернется на свои места. Подробнее — в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что после карантина украинцев ждут тотальные распродажи в магазинах одежды.