Август, 03 в 18:36

Главное управление разведки сообщает, что российские агрессоры допрашивали украинских пленных в Еленовке конвейерно, с помощью пыток и побоев. Там уточняют, что оккупанты не планировали обменивать их, а потому умышленно убили защитников, заминировав и взорвав их.

– Допросы пленных проводили следователи т. н. “МДБ ДНР” совместно с представителями ЧВК Вагнер и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои, – говорится в сообщении.

Уточняется, что эти действия в первую очередь были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью сломить морально-психологические качества украинских воинов.

– В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными “совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины”, – поясняют в разведке.

Минобороны заявило, что эти “допросы”, несмотря на свою регулярность, не возымели успеха – украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

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– Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных, – отмечают в ГУР.

По данным разведки, минирование места содержания украинских бойцов осуществили боевики ЧВК Вагнер с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.

Фото: Скриншот видео Reuters