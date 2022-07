Российские захватчики отказали международному гуманитарному движению Красный Крест в доступе к колонии в Еленовке, где погибли украинские пленные.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они осудили убийство украинских военнопленных.

Организация сразу запросила доступ к Еленовке и военнопленным с предложением оказать медицинскую помощь раненым, поддержку в эвакуации тяжелораненых в ближайшие медицинские учреждения и в предоставлении ресурсов для идентификации погибших.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.

Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions.

— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022