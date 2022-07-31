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Факты / Украина

Оккупанты не допустили Красный Крест к месту гибели пленных в Еленовке

Ольга Тетеріна, редактор ленты
червоний хрест

Российские захватчики отказали международному гуманитарному движению Красный Крест в доступе к колонии в Еленовке, где погибли украинские пленные.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они осудили убийство украинских военнопленных.

– Мы решительно осуждаем недавнее нападение на колонию для военнопленных в Еленовке. В вооруженном конфликте в Украине было потеряно слишком много жизней и разрушено семей, — отметил Красный Крест.

Организация сразу запросила доступ к Еленовке и военнопленным с предложением оказать медицинскую помощь раненым, поддержку в эвакуации тяжелораненых в ближайшие медицинские учреждения и в предоставлении ресурсов для идентификации погибших.

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– Мы готовы поддержать возврат и передачу останков. Мы продолжаем нашу работу, чтобы донести новости семьям, которые потеряли связь с близкими во время этого конфликта, — подчеркнули они.

Однако оккупанты отказали Красному Кресту, несмотря на то, что предоставление МККК доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями.

В пресс-службе добавили, что они продолжат искать доступ к этим военнопленным и всем военнопленным в этом международном вооруженном конфликте.

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Напомним, что ночью 31 июля Минобороны России заявило, что они пригласили экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Еленовке Донецкой области.

Фото: Красный Крест 

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