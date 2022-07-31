Июль, 31 в 12:12

Российские захватчики отказали международному гуманитарному движению Красный Крест в доступе к колонии в Еленовке, где погибли украинские пленные.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они осудили убийство украинских военнопленных.

– Мы решительно осуждаем недавнее нападение на колонию для военнопленных в Еленовке. В вооруженном конфликте в Украине было потеряно слишком много жизней и разрушено семей, — отметил Красный Крест.

Организация сразу запросила доступ к Еленовке и военнопленным с предложением оказать медицинскую помощь раненым, поддержку в эвакуации тяжелораненых в ближайшие медицинские учреждения и в предоставлении ресурсов для идентификации погибших.

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– Мы готовы поддержать возврат и передачу останков. Мы продолжаем нашу работу, чтобы донести новости семьям, которые потеряли связь с близкими во время этого конфликта, — подчеркнули они.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted. Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions. — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022

Однако оккупанты отказали Красному Кресту, несмотря на то, что предоставление МККК доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями.

В пресс-службе добавили, что они продолжат искать доступ к этим военнопленным и всем военнопленным в этом международном вооруженном конфликте.

Напомним, что ночью 31 июля Минобороны России заявило, что они пригласили экспертов, специалистов из ООН и Красного Креста на место теракта в Еленовке Донецкой области.

Фото: Красный Крест