Здорожчання продуктів: причина та на що не змінилась вартість

Через карантин ціни на продукти ростуть. Про здорожчання так званого борщового набору заявили у відомій мережі супермаркетів. Овочі піднімуться у ціні на 35-128%; цукор на 8; макарони на 9,5; гречка вдвічі. Борошно на 5%, яйця на 6.

Підняття вартості товару постачальники пояснюють значним зростанням витрат на виробництво продукції, пов’язаних з карантинними заходами. І строгими обмеженнями, які зараз вводяться, а також зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару. Це пов’язано з сьогоднішньою девальвацією гривні.

А от молочка поки стабільна.

Ціни підігріває і попит. Гречки та овочів на складах вдосталь, тож поки нічого хвилюватися. Але, якщо зірвемо посівну, дефіцит і ще один суттєвий стрибок цін очікує восени.

Факти ICTV раніше писали про те, що АТБ підвищує ціни на продукти.

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