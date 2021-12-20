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Зеленский в Гуте проведет переговоры с президентами Польши и Литвы

Петро Дем'янчук

На фоне обострения ситуации на наших границах в президентской резиденции Синегора в селе Гута (Ивано-Франковская) 20 декабря состоится встреча Владимира Зеленского с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Переговоры в рамках Люблинского треугольника инициировала Украина.

Из-за ограничений, установленных с целью предотвращения распространения коронавируса, в мероприятии смогут принять участие только 20 представителей средств массовой информации.

Ранее глава Бюро международной политики при президенте Польши заявил, что саммит покажет солидарность этих государств с Украиной в момент, когда она находится под давлением России.

Дуда и Науседа хотят четко сказать: Польша и Литва как члены НАТО поддерживают сопротивление Украины российской агрессии и одобряют ее движение к вступлению в Альянс.

В ходе встречи президенты обсудят и недавние переговоры с главой США Джозефом Байденом.

В конце июля 2020 года Польша, Литва и Украина создали формат Люблинский треугольник для координации своих действий.

Он предусматривает регулярные встречи, в том числе на полях многосторонних форматов и с привлечением избранных партнеров, а также консультации между МИДами трех стран.

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