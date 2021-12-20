Зеленський в Гуті проведе переговори з президентами Польщі та Литви

На тлі загострення ситуації на наших кордонах у президентській резиденція Синьогора у селі Гута (Івано-Франківська) 20 грудня відбудеться зустріч Володимира Зеленського з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

Переговори в рамках Люблінського трикутника ініціювала Україна.

Через обмеження, встановлені з метою запобігання поширенню коронавірусу, у заході зможуть взяти участь лише 20 представників засобів масової інформації.

Раніше голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі заявив, що саміт покаже солідарність цих держав з Україною у момент, коли вона перебуває під тиском Росії.

Дуда і Наусєда хочуть чітко сказати: Польща і Литва як члени НАТО підтримують спротив України російській агресії та схвалюють її рух до вступу в НАТО.

Під час зустрічі президенти обговорять і нещодавні перемовини з очільником США Джозефом Байденом.

Наприкінці липня 2020 року Польща, Литва і Україна заснували формат Люблінський трикутник для координації своїх дій.

Він передбачає регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх форматів і з залученням обраних партнерів, а також консультації між МЗС трьох країн.

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