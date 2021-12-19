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Факты / Украина / Политика

Россия не решится на масштабное нападение, если цена будет очень высокой – Резников

Юля Захарченко редактор ленты
Россия не решится на масштабное нападение, если цена будет очень высокой – Резников

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников призвал страны помочь с помощью наступательного вооружения из-за планов России начать широкомасштабную войну.

Об этом он заявил во время ответа на вопросы журналистов по итогам встречи с министром обороны Дании Трине Брамсен.

— Если правительство Дании будет понимать это, занимать жесткую позицию, вести коммуникацию с партнерами (из стран Альянса и ЕС), оказывать реальную помощь вооружениям и технологиям для Украины – это остановит агрессора.

Вооружением не только защитного характера, но и наступательного, — отметил глава Минобороны.

Министр сравнил действия президента России Владимира Путина с агрессивной стратегией Адольфа Гитлера.

— В 30-х годах такое уже было, когда Лига Наций выражала обеспокоенность по поводу агрессивных действий Гитлера. Мы все знаем, какой трагедией для мира это завершилось. Прекращение существования Лиги Наций и кровавая Вторая мировая война, — подчеркнул Резников.

Глава Минобороны убежден, что Россия не решится на масштабное нападение, если его цена будет очень высокой.

— В Кремле живут прагматические люди, хорошо считающие деньги. Если они понимают, что цена этой агрессии для них будет непомерной, они на нее не отважатся. Это экономические, политические, финансовые санкции, но главное — помощь оружием ВСУ.

Министр обороны Дании заверила Резникова, что она поднимет вопрос безопасности украинцев среди стран Скандинавского полуострова, ведь это впоследствии может повлиять на весь регион.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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