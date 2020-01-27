Живьем отрезали грудь и кости: история украинца, который выжил в Освенциме

27 января – международный день памяти жертв Холокоста.

Именно в этот день 45 года солдаты первого Украинского фронта из рядов Советской Армии освободили пленников Освенцима – самого большого нацистского лагеря смерти. За время его существования там были замучены несколько миллионов человек. В основном евреев. Всего в годы Второй мировой войны уничтожено шесть миллионов евреев.

Но в Освенциме сидели и украинцы. 95-летний Игорь Малицкий узник четырех нацистских концлагерей, человек воочию видел, как эшелоны узников нацисты убивали в газовых камерах и сжигали в крематориях.

Свой номер, отчеканеный на руке в нацистском концлагере Игорь Малицкий называет одиннадцатью языками, в Освенциме, эти шесть цифр были ему вместо имени. У него до сих пор сохраняется полосатая форма, пятна крови на ней, говорит, не отстирать.

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К первому из четырех концлагерей Терезин, попал 18-летним юношей. Затем были Освенцим, Маутхаузен и Линц. Он видел, как в газовые камеры без остановки отправляли изнуренных голодом и тяжелым трудом мужчин, которые уже не способны были работать. А еще женщины и детей. Однажды в куче тел увидел еще живого младенца.

Я ему говорю: ребенок не мертв. Он за ножки его, и о землю, и туда в кучу.

Узников заставляли выносить трупы замученных людей в крематорий или большого ров, где нацисты их сжигали. Над лагерем постоянно клубился черный едкий дым.

Как и тысячи других, Игорь Малицкий стал подопытным так называемого “ангела смерти”, нацистского врача-палача Йозефа Менгеле, который проводил жестокие эксперименты над узниками живьем, без наркоза отрезал людям грудь, кости, морил в ледяной воде, пытал давлением в барокамерах. Менгеле привязал юношу к креслу и живьем вырвал несколько зубов.

Мужчина не только выжил, но и нашел в себе силы снова полюбить жизнь. Знает 11 языков и в своем почтенном возрасте продолжает учить студентов.

Факты ICTV ранее писали про факты о Холокосте в Украине.

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