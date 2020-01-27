Живцем відрізали груди та кістки: історія українця, який вижив у Освенцимі

27 січня – міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Саме цього дня 1945 року солдати першого Українського фронту з лав Радянської армії звільнили бранців Освенциму – найбільшого нацистського табору смерті. За час його існування там було закатовано кілька мільйонів людей. Здебільшого євреїв. Загалом у роки Другої світової війни знищено 6 млн євреїв.

Та в Освенцимі сиділи й українці. 95-річний Ігор Малицький – в`язень чотирьох нацистських концтаборів, чоловік на власні очі бачив, як ешелони в`язнів нацисти вбивали у газових камерах і спалювали у крематоріях.

Свій номер, викарбуваний на руці в нацистському концтаборі, Ігор Малицький називає одинадцятьма мовами. В Освенцимі ці шість цифр були йому замість імені. В нього й досі зберігається смугаста форма, плями крові на ній, каже, не відіпрати.

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До першого з чотирьох концтаборів, Терезіну, потрапив 18-річним юнаком. Потім були Освенцим, Маутгаузен і Лінц. Він бачив, як у газові камери без зупинки відправляли зморених голодом і важкою працею чоловіків, які вже не здатні були працювати. А ще жінок та дітей. Одного разу у купі тіл побачив ще живе немовля.

Я йому кажу: дитина не мертва. Він за ніжки її і об землю, і туди в купу.

В`язнів примушували виносити трупи закатованих людей до крематорію або великого рову, де нацисти їх спалювали. Над табором постійно клубочився чорний їдкий дим.

Як і тисячі інших, Ігор Малицький став піддослідним так званого янгола смерті, нацистського лікаря-ката Йозефа Менгеле, який проводив жорстокі експерименти над в`язнями живцем, без наркозу відрізав людям груди, кістки, заморював у крижаній воді, катував тиском у барокамерах. Менгеле прив`язав юнака до крісла і живцем вирвав кілька зубів.

Чоловік не тільки вижив, а й знайшов в собі сили знову полюбити життя. Знає 11 мов і в своєму поважному віці продовжує вчити студентів.

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