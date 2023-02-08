ВСУ не дадут пройти оккупантам: героическая битва за Угледар продолжается

Продолжается битва за Угледар. Его защищает 72 бригада, которая в марте прогнала врага с Киевщины. А теперь отражает наступление на город, имеющий стратегическое значение для донецкого фронта.

По соседству с “Черными запорожцами” воюет 68-я Егерская бригада.

Она относительно нова, создана уже после полномасштабного вторжения.

Большинство бойцов раньше не служили в армии. Но когда пришлось, стали к оружию.

Роман всматривается в посадку, по которой постоянно бегают оккупанты.

Но разглядеть неприятеля сейчас мешает погода. Преимущество – россияне наших тоже не видят.

-Туман и снег видимость плохая, дроны здесь не летают, – рассказывает Роман.

Мужчина не скрывает, устал. Сражается с марта.

Очень хочется в семью на Тернопольщину. Как прошла ночь рассказывает, будто о чем-то обыденном, привык.

-Были обстрелы черепахи, танка, САУ, гряды, а так все нормально. Все здоровы и живы, — добавил Роман, военнослужащий 68-й егерской бригады им. Олексы Довбуша.

В траншее недалеко от Угледара мало что осталось.

Здесь уже две недели отражает российское наступление 72 бригада, почти год назад не пустившая россиян в столицу.

Теперь косит их пехоту и бьет вражескую технику в Донецкой области.

Те непрерывные штурмы, которые останавливают “Черные запорожцы”, здесь у егерей тоже ощущаются.

В их сторону стало больше артиллерии и живой силы. Похоже, что у врага они безлимитны.

-Работала САУшка по соседям наших слева, но говорят, что у них там все нормально. Видим, как здесь они ходят, меняются, ребята их тоже отрабатывают из миноменов наши хорошо кладут, – рассказал Назар, военнослужащий 68-й егерской бригады им. Олексы Довбуша. -Было немного работы. Когда начали Угледар, Павлику брать, то мы их немного гасили, добавил — Владимир, военнослужащий 68-й егерской бригады им. Олексы Довбуша.

Эти мужчины год назад проживали каждый свою гражданскую жизнь. Большинство не имело отношения к армии.

Но после полномасштабного вторжения овладели военными ремеслами. И это теперь их основная, как говорят бойцы, самая лучшая в мире работа.

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