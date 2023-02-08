ЗСУ не дадуть пройти окупантам: героїчна битва за Вугледар триває

Триває битва за Вугледар. Його боронить 72-га бригада, яка у березні прогнала ворога з Київщини. А тепер відбиває наступ на місто, що має стратегічне значення для донецького фронту.

По сусідству із “Чорними запорожцями” воює 68-ма Єгерська бригада.

Вона відносно нова, створена вже після повномасштабного вторгнення.

Більшість бійців раніше не служили у війську. Та, коли довелося, стали до зброї.

Роман вдивляється у посадку, якою повсякчас бігають окупанти.

Але розгледіти ворога сьогодні заважає погода. Перевага – росіяни наших теж не бачать.

-Туман і сніг видимість погана, дрони тут не літають,-розповідає Роман.

Чоловік не приховує, стомився. Воює з березня.

Дуже хочеться до родини на Тернопільщину. Як минула ніч розповідає, ніби про щось буденне, призвичаївся.

-Були обстріли черепахи, танка, САУ, гради, а так все нормально. .всі здорові і живі,-додав Роман, військовослужбовець 68-ї єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

У траншеї неподалік Вугледара, мало що лишилося.

Тут вже два тижні відбиває російський наступ 72 бригада, яка майже рік тому не пустила росіян до столиці.

Тепер косить їхню піхоту і палить ворожу техніку на Донеччині.

Ті безперервні штурми, що спиняють “Чорні запорожці”, тут у єгерів теж відчуваються.

У їхній бік побільшало артилерії й живої сили. Скидається на те, що у ворога вони безлімітні.

-Працювала САУшка по сусідах наших зліва, але кажуть, що у них там все нормально. Бачимо, як тут вони ходять, міняються, хлопці їх тоже відпрацьовують з міноменів наші добре кладуть,-розповів Назар, військовослужбовець 68-ї єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. -Було трохи роботи. Як почали Вугледар, Павліку брати, то ми їх трохи гасили, додав – Володимир, військовослужбовець 68-ї єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Ці чоловіки рік тому проживали кожен своє цивільне життя. Більшість не мала стосунку до армії.

Але після повномасштабного вторгнення опанували військове ремесло. І це тепер їхня основна, як кажуть бійці, найкраща у світі робота.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.