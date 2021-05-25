Звільнення аеродрому та запобігання теракту: як завершились навчання в Чугуєві
На Харківщині завершилися масштабні навчання силовиків, до яких залучили прикордонників, нацгвардійців, СБУ та резервістів територіальної оборони.
Навчання провели саме в цьому регіоні, тому що він межує з Росією, а терористи та сепаратисти не раз заявляли, що область – у зоні їхніх інтересів.
За сценарієм потрібно було звільнити військовий аеродром у Чугуєві від диверсантів, запобігти теракту у військовому містечку та затримати зловмисників, які намагалися підірвати стратегічний міст.
– Ми повинні бути готовими до будь-якої критичної ситуації. Наразі змодельовані легендою навчання відпрацювали в повному обсязі, – зазначив командувач тероборони командування Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Баргилевич.
Загалом у навчаннях протягом травня взяли участь три тисячі військових.
Навчання в Чорному морі
25 травня Служба безпеки України провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.
Згідно з легендою, декілька так званих диверсійних груп намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний.
Водночас ще одна група озброєних “терористів” захопила вантажне судно, взяла в “заручники” екіпаж і висунули вимоги.
Навчання відбувалися в нічний час та за складних погодних умов.
Детальніше про навчання в Чорному морі читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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