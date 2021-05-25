Звільнення аеродрому та запобігання теракту: як завершились навчання в Чугуєві

На Харківщині завершилися масштабні навчання силовиків, до яких залучили прикордонників, нацгвардійців, СБУ та резервістів територіальної оборони.

Навчання провели саме в цьому регіоні, тому що він межує з Росією, а терористи та сепаратисти не раз заявляли, що область – у зоні їхніх інтересів.

За сценарієм потрібно було звільнити військовий аеродром у Чугуєві від диверсантів, запобігти теракту у військовому містечку та затримати зловмисників, які намагалися підірвати стратегічний міст.

– Ми повинні бути готовими до будь-якої критичної ситуації. Наразі змодельовані легендою навчання відпрацювали в повному обсязі, – зазначив командувач тероборони командування Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Баргилевич.

Загалом у навчаннях протягом травня взяли участь три тисячі військових.

Навчання в Чорному морі

25 травня Служба безпеки України провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Згідно з легендою, декілька так званих диверсійних груп намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний.

Водночас ще одна група озброєних “терористів” захопила вантажне судно, взяла в “заручники” екіпаж і висунули вимоги.

Навчання відбувалися в нічний час та за складних погодних умов.

Детальніше про навчання в Чорному морі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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