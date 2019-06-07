Освободить и обезвредить: обучение пограничников на катерах Safe Boat

Быстрые, маневренные и при этом вместительные. Два новеньких катера получили украинские пограничники от коллег из американской береговой охраны. Эти суда подходят, как для штурмовых операций, так и для патрулирования. Вместе с катерами заокеанские инструкторы передали нашим военным еще и новые знания и навыки.

По легенде, на захваченном торговом судне находятся заложники и бандиты. Первых надо освободить. Вторых – обезвредить.

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Операцию выполняют спецназовцы ДОЗОР

Это отряд, который предохраняет государственную границу. За действом наблюдает украинское руководство и зарубежные наставники.

В течение пяти недель пятеро заокеанских инструкторов обучали ДОЗОРовцев штурмовать, спасать и маневрировать на катерах Safe Boat. Два таких судна американцы подарили пограничной службе.

Основное преимущество катера – он очень маневренный и быстрый. Разгоняется до 90 километров в час.

К слову, артиллерийский бронекатер спустили на воду в Киеве.

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