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Факти / Відео / Україна

Звільнити та знешкодити: навчання прикордонників на катерах Safe Boat

Швидкі, маневренні і при цьому місткі. Два новеньких катери отримали українські прикордонники від колег з американської берегової охорони. Ці судна підходять, як для штурмових операцій, так і для патрулювання. Разом із катерами заокеанські інструктори передали нашим військовим ще й нові знання та навички.

За легендою, на захопленому торговельному судні перебувають заручники і бандити. Перших треба звільнити. Других – знешкодити.

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Операцію виконують спецпризначенці ДОЗОР

Це загін, який оберігає державний кордон. За дійством спостерігає українське керівництво та закордонні наставники.

Упродовж п’яти тижнів п’ятеро заокеанських інструкторів навчали ДОЗОРівців штурмувати, рятувати та маневрувати на катерах Safe Boat. Два таких судна американці подарували прикордонній службі.

Основна перевага катера – він надзвичайно маневренний та швидкий. Розганяється до 90 кілометрів за годину.

До слова, артилерійський бронекатер спустили на воду у Києві.

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