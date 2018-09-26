Йшов у навушниках. У Києві електричка на смерть збила чоловіка

На залізничному перегоні між станціями Дарниця та Київ-Дніпровська 25 вересня, близько 21.15, електричка на смерть збила чоловіка.

Про це повідомляє Інформатор.

Відзначається, що 32-річний чоловік йшов по залізничній колії у навушниках.

Він не почув, як наближається електричка.

Машиніст екстрено загальмував, проте це не врятувало чоловіка – він помер на місці.

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Поліцейські виявили поряд із тілом чоловіка сумку з особистими речами, навушники і документи.

Обставини події встановить слідство.

До слова, вчора на залізничному переїзді під Миколаєвом швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Херсон-Київ протаранив автомобіль Славуту. Водій і пасажир авто загинули