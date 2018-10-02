У турецькому Стамбулі у вівторок, 2 жовтня, автомобіль наїхав на пішоходів.

Про це повідомляє NTV.

Інцидент трапився у жвавому районі Бакиркей.

У результаті наїзду постраждали п’ятеро людей.

Зазначається, що водій автомобіля посварився зі своєю супутницею. У сварку спробували втрутитися перехожі, проте чоловік розлютився ще більше, сів у автомобіль і почав збивати перехожих.

За даними ЗМІ, чоловіка затримали і доставили у поліцію.



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До речі, у Стамбулі (Туреччина) в аеропорту імені Ататюрка сталося зіткнення двох пасажирських літаків.