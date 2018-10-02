PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Посварився з дівчиною: у Стамбулі авто в'їхало у натовп/

Посварився з дівчиною: у Стамбулі авто в’їхало у натовп

У турецькому Стамбулі у вівторок, 2 жовтня, автомобіль наїхав на пішоходів.

Про це повідомляє NTV.

Інцидент трапився у жвавому районі Бакиркей.

У результаті наїзду постраждали п’ятеро людей.

Зазначається, що водій автомобіля посварився зі своєю супутницею. У сварку спробували втрутитися перехожі, проте чоловік розлютився ще більше, сів у автомобіль і почав збивати перехожих.

За даними ЗМІ, чоловіка затримали і доставили у поліцію.


Читайте: У Балтійському морі горить паром: евакуюють 335 пасажирів

До речі, у Стамбулі (Туреччина) в аеропорту імені Ататюрка сталося зіткнення двох пасажирських літаків.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Літаки
В аеропорту Стамбула зіткнулися пасажирські літаки
Пожежа у Стамбулі - горить лікарня
У Стамбулі горить лікарня: вогонь охопив усі поверхи
Українська мова в Туреччині
У Туреччині вивчатимуть українську мову
Метро Стамбула
У Туреччині з’явиться безпілотне метро – дата
4 постріли в спину! Коханка вбила зірку турецького кіно і наклала на себе руки
У Туреччині невідомий відкрив вогонь з даху житлового будинку
разбитый градом самолет
Український пілот розповів, як посадив розбитий градом літак
У аеропорту Туреччини зіткнулися два літаки
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка