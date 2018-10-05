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Стрілянина у під’їзді київського будинку: поранено чоловіка

У Києві у під’їзді будинку на вулиці Тетяни Яблонської ввечері 4 жовтня невідомі влаштували стрілянину.

Стрілянина у Києві

У результаті стрілянини 42-річний чоловік отримав поранення із невстановленої зброї, повідомляє столична поліція.

За попередніми даними, потерпілий прилетів з-за кордону та вирішив завітати до родичів, а коли зайшов у під‘їзд, пролунало кілька пострілів.

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Чоловіка госпіталізували.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Стрілянина у під’їзді київського будинку: поранено чоловіка / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно в Києві чоловік влаштував стрілянину з власного балкона по дитячому майданчику.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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