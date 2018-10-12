У Шевченківському районі Харкова о 03.21 сталася пожежу біля 17-поверхового житлового будинку на вулиці Римарській, 25.
Загорілися 5 автівок, що припарковані поруч з будинком, повідомляє управління ДСНС у Харківській області.
На момент прибуття рятувальників 4 автомобілі – Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg та Chevrolet Lacetti – були повністю охоплені полум’ям.
Також частково був пошкоджений Daewoo Lanos.
Окрім того, постраждав сам будинок: двоє дверей на першому поверсі та вікно, обшивка балкону на другому поверсі.
Площа пожежі складала близько 20 кв. метрів.
Три відділення служби порятунку о 5.00 ліквідували пожежу.
Причина пожежі та сума збитків встановлюються.
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Нещодавно у Києві вночі невідомі підпалили 5 автомобілів.
Фото, відео: kharkiv.dsns.gov.ua