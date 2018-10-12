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У Харкові під багатоповерхівкою вщент згоріли 5 авто

У Шевченківському районі Харкова о 03.21 сталася пожежу біля 17-поверхового житлового будинку на вулиці Римарській, 25.

У Харкові згоріли 5 авто

Загорілися 5 автівок, що припарковані поруч з будинком, повідомляє управління ДСНС у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників 4 автомобілі – Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg та Chevrolet Lacetti – були повністю охоплені полум’ям.

Також частково був пошкоджений Daewoo Lanos.

Окрім того, постраждав сам будинок: двоє дверей на першому поверсі та вікно, обшивка балкону на другому поверсі.

Площа пожежі складала близько 20 кв. метрів.

Три відділення служби порятунку о 5.00 ліквідували пожежу.

Причина пожежі та сума збитків встановлюються.

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У Харкові під багатоповерхівкою вщент згоріли 5 авто / 4 фотографии

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Нещодавно у Києві вночі невідомі підпалили 5 автомобілів.

Фото, відео: kharkiv.dsns.gov.ua

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