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В аеропорту Нью-Йорка зіткнулися два літаки

Два великі пасажирські літаки зіштовхнулися після посадки в аеропорту LaGuardia у Нью-Йорку.

Про це заявив речник департаменту поліції Нью-Йорка та Нью-Джерчі Руді Кінг, – інформує CBC News.

– Літак авіакомпанії Air Canada стояв на посадковій смузі, коли літак Республіканських авіаліній зачепив його крило під час спроби розвороту, – йдеться у повідомленні.

Після зіткнення обидва літаки змогли самостійно продовжити шлях. Інформації про постраждалих унаслідок інциденту, на щастя, не надходило.

Читайте: У Росії обстріляли пасажирський літак

– Федеральне управління цивільної авіації США має намір провести розслідування інциденту”, – пише видання.

Нагадаємо, в аеропорту Стамбула в Туреччині один лайнер завдав серйозних ушкоджень іншому літаку при зіткненні.

Фото: fool.ca

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