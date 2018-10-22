PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Росії обстріляли пасажирський літак/

У Росії обстріляли пасажирський літак

У Хабаровському краї Російської Федерації невідомі стріляли по пасажирському літаку Ан-24.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Так, під час проведення технічного обслуговування Ан-24 після приземлення у Хабаровську, техніків насторожило нештатний отвір в обтічнику локатора.

При демонтажі локатора всередині виявилася куля від автомата Калашникова.

Проводиться розслідування.

Читайте: У США невідомий з автомобіля розстріляв перехожих – 6 поранених

Нагадаємо, як у РФ розбився військовий літак.

ФотоLeyrigarcia/Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Люди задихалися і кашляли – у підземці Києва розпилили невідому речовину
Прем’єр Італії хоче повернути РФ до G8 – причина
У Києві випала з вікна жінка, що народила двійню
Ще один вибух у Керчі: постраждала жінка
ФСБ
Аби дестабілізувати Україну – ФСБ намагалася завербувати бізнесмена Нагорного
Сенат США
У Німеччині не підтримали плани США щодо розриву ракетної угоди з РФ
У Росії горить металургійний завод, є загроза вибуху
Росія наступає: Україна в очікуванні посилення бойових дій на сході
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка