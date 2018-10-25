У Нью-Йорку, у ресторан американського актора Роберта Де Ніро, невідомі надіслали “підозрілу посилку” і вибуховий пристрій, схожий на той, що отримали Хілларі і Білл Клінтон та Барак Обама.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

Поліція лише повідомила про отримання підозрілої посилки в районі Трайбека, де знаходиться ресторан актора, але не згадувала його імені.

До слова, Роберт Де Ніро кілька разів публічно критикував політику Трампа, зокрема використовуючи нецензурну лексику.

У жовтні 2016 року Де Ніро назвав Трампа свинею і заявив, що готовий вдарити його по обличчю, проте потім передумав: “Я не можу вдарити його, тому що тепер він президент. І я повинен поважати цю позицію”.

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Нагадаємо, раніше проти Обами і Клінтонів здійснені спроби терактів.

Фото: Denis Makarenko/Dreamstime.com