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Проти Обами та Клінтонів скоєно спроби терактів – Білий дім

Замахи на двох президентів США і главу Держдепу в Білому домі назвали терористичними актами.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс опублікувала заяву, в якій вона засудила спроби нападів на екс-президентів США Барака Обаму і Білла Клінтона, колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та інших громадських діячів.

– Ці терористичні акти мерзенні, і будь-якого відповідального буде притягнуто до відповідальності в повній мірі закону. Секретна служба Сполучених Штатів та інші правоохоронні органи розслідують і вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту тих, кому загрожують ці боягузи, – йдеться в заяві Сандерс, пише Washington Post.

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Бомби, які відправили Клінтонам та Обамі, “примітивні, але при цьому працездатні”, заявили в спецслужбах. Усі вони були створені за однією схемою. Крім того, як мінімум одна з бомб містить вражаючі елементи, повідомляє CNN.

Також стало відомо, що підозрілий пакет, знайдений в будівлі Тайм-Ворнер-Центру, призначався колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану.

Як повідомлялося, у будинку Гілларі та Білла Клінтонів знайшли бомбу. Ще одна посилка з бомбою повинна була надійти Бараку Обамі, але її перехопили.

Раніше, 22 жовтня, аналогічний пристрій знайшли в поштовій скриньці біля нью-йоркського будинку мільярдера Джорджа Сороса.

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