На південному заході Китаю пасажирський автобус впав із моста в річку Янцзи. Загинули щонайменше 13 людей.
Причиною смертельної ДТП став конфлікт між пасажиркою і водієм автобуса, повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
У результаті – транспортний засіб впав у річку Янцзи в районі Ваньчжоу, загинули щонайменше 13 людей, ще двоє людей зникли безвісти.
За попередніми даними, на момент аварії в автобусі знаходилися 15 чоловік.
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Нещодавно у Харківській області фургон протаранив рейсовий автобус, в якому було 35 пасажирів.
Фото: скрін відео CGTN
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