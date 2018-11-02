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У Китаї автобус впав у річку через бійку водія з пасажиром

На південному заході Китаю пасажирський автобус впав із моста в річку Янцзи. Загинули щонайменше 13 людей.

У Китаї автобус впав у річку

Причиною смертельної ДТП став конфлікт між пасажиркою і водієм автобуса, повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

У результаті – транспортний засіб впав у річку Янцзи в районі Ваньчжоу, загинули щонайменше 13 людей, ще двоє людей зникли безвісти.

За попередніми даними, на момент аварії в автобусі знаходилися 15 чоловік.

Читайте: ДТП на трасі Одеса-Рені: Honda протаранила пасажирську маршрутку

Нещодавно у Харківській області фургон протаранив рейсовий автобус, в якому було 35 пасажирів.

Фото: скрін відео CGTN

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