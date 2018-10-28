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На Харківщині фургон протаранив автобус з 35 пасажирами – є жертви

У Харківській області фургон протаранив рейсовий автобус, в якому було 35 пасажирів.

– 44-річний водій автомобіля Ford виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом. На момент зіткнення в салоні автобуса перебувало 35 пасажирів, ніхто з них не постраждав, – розповіли в прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Внаслідк ДТП водій автомобіля Ford від отриманих травм помер на місці події.

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Зараз вирішується питання про внесення цієї інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До речі, у Києві євробляхер протаранив чотири авто, постраждала дитина.

Фото: ГУ НП в Харківській області

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