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В Ірпені школярка випала з маршрутки

В Ірпені Київської області 10-класниця отримала серйозні травми внаслідок падіння з маршрутки, у якої на ходу відкрилися двері.

Швидка допомога

Це сталося на маршруті №7 вранці 2 листопада, повідомляє місцеве видання Зоря Приірпіння.

Дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою й забоєм головного мозку забрала швидка.

На даний момент школярка перебуває на лікуванні в обласній лікарні.

Видання зазначає, що маршрут, на якому стався інцидент, обслуговує Ірпінське АТП-13250, на діяльність якого було багато нарікань з боку пасажирів. При цьому протягом року цей перевізник двічі підвищував плату за проїзд.

Читайте: Київські маршрутки ненавидять людей. Історія про пасажира і про ідеальну транспортну логістику

До слова, Київрада хоче скасувати маршрутки до 2024 року.

Фото: dpchas.com.ua

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