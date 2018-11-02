В Ірпені Київської області 10-класниця отримала серйозні травми внаслідок падіння з маршрутки, у якої на ходу відкрилися двері.

Це сталося на маршруті №7 вранці 2 листопада, повідомляє місцеве видання Зоря Приірпіння.

Дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою й забоєм головного мозку забрала швидка.

На даний момент школярка перебуває на лікуванні в обласній лікарні.

Видання зазначає, що маршрут, на якому стався інцидент, обслуговує Ірпінське АТП-13250, на діяльність якого було багато нарікань з боку пасажирів. При цьому протягом року цей перевізник двічі підвищував плату за проїзд.

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До слова, Київрада хоче скасувати маршрутки до 2024 року.

Фото: dpchas.com.ua