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В Єгипті розбився російський винищувач

В Єгипті сталася аварія російського винищувача МіГ-29М.

Військовий літак

У Єгипті під час тренувального польоту розбився російський винищувач МіГ-29М, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на інформацію Об’єднаної авіабудівної корпорації.

Це був один з винищувачів, які Росія поставила Єгипту в 2018 році в рамках контракту. Пілот встиг катапультуватися, загрози його життю немає.

За попередньою інформацією, аварія могла статися через неполадки або помилку пілота. Розслідуванням справи займається спеціальна комісія ВПС Єгипту.

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До слова, польські прикордонники перевірили 21 літак, що летить до Лондона, через анонімне повідомлення про замінування.

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