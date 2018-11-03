В Єгипті сталася аварія російського винищувача МіГ-29М.
У Єгипті під час тренувального польоту розбився російський винищувач МіГ-29М, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на інформацію Об’єднаної авіабудівної корпорації.
Це був один з винищувачів, які Росія поставила Єгипту в 2018 році в рамках контракту. Пілот встиг катапультуватися, загрози його життю немає.
За попередньою інформацією, аварія могла статися через неполадки або помилку пілота. Розслідуванням справи займається спеціальна комісія ВПС Єгипту.
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До слова, польські прикордонники перевірили 21 літак, що летить до Лондона, через анонімне повідомлення про замінування.
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