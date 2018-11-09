Прем’єр-міністр Великої Британії потрапила у ДТП дорогою на військове кладовище у Бельгії.

Два поліцейських поранилися внаслідок аварії з кортежем Терези Мей, який слідував на військове кладовище на День перемир’я, пише The Mirror.

ДТП сталася через мотоцикліста, який зробив несподіваний маневр.

Кортеж був змушений різко загальмувати, через що два мотоцикли врізалися у транспортні засоби перед ними, і поліцейські полетіли на землю.

Аварія сталася на автостраді E42 у Бельгії.

Разом з Терезою Мей також був і прем’єр-міністр Бельгії Чарльз Мішель. Свідки стверджують, що бачили, як він “встав на коліна” на дорозі.

Прем’єр-міністри не постраждали, але двох офіцерів доставили в лікарню.

Нагадаємо, в США кортеж Трюдо потрапив в аварію.