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Тереза Мэй попала в ДТП, есть раненые

Премьер-министр Великобритании попала в ДТП по дороге на военное кладбище в Бельгии.

Два полицейских поранились в результате аварии с кортежем Терезы Мэй, который следовал на военное кладбище на День перемирия, пишет The Mirror.

ДТП произошло из-за мотоциклиста, который сделал неожиданный маневр.

Кортеж был вынужден резко затормозить, из-за чего два мотоцикла врезались в транспортные средства перед ними, и полицейские полетели на землю.

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Авария произошла на автостраде E42 в Бельгии.

Вместе с Терезой Мэй также был и премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель. Свидетели утверждают, что видели, как он “встал на колени” на дороге.

Премьер-министры не пострадали, но двух офицеров доставили в больницу.

Напомним, в США кортеж Трюдо попал в аварию.

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