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Перше відео пожежі на Хрещатику

Відео і фото пожежі у Києві на вул. Хрещатик 1/2.

Пожар на Крещатике

Пожежу на Хрещатику зняли на відео очевидці і почали публікувати у соціальних мережах.

Рятувальні служби вже локалізували пожежу.

Поліція шукає причину загоряння.

Про постраждалих повідомлень немає, людей із сусідніх будинків евакуювали.

Ми зібрали фото і відео пожежі у центрі Києва.

Фото: ДСНС

Напомним, какой была причина пожара в Калуше.

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