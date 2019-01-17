17 січня чоловік королеви Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп потрапив у дорожньо-транспортну аварію.
97-річний герцог Единбурзький Філіп потрапив у дорожньо-транспортну аварію, повідомляє ВВС.
ДТП сталося недалеко від маєтку Сандрінгем, де герцог Філіп знаходився разом з дружиною.
Хто перебував за кермом під час аварії не повідомляється, але відомо, що герцог іноді керує автомобілем Land Rover.
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На фото з місця ДТП видно, як Land Rover лежить на правій стороні вздовж дороги. У кюветі видно другий легковий автомобіль.
Поліція підтвердила, що в аварію потрапили два авто.
Попередньо, серйозних травм в аварії ніхто не отримав.
Нагадаємо, в листопаді прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей потрапила в ДТП по дорозі на військове кладовище в Бельгії.
Фото: KL.FM 96.7.