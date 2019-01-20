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У Чилі стався потужний землетрус

У неділю у Чилі стався потужний землетрус. Магнітуда 6,7 бали.

землетрус

Епіцентр землетрусу знаходився у 29 км на північний захід від прибережного міста Кокімбо. Населення міста – понад 148 тис. людей. Осередок залягав на глибині 54 км.

Про постраждалих інформація не надходила. Які руйнування завдав землятрус теж поки не відомо.

Про це повідомила Геологічна служба США.

У службі повідомили, що ризику цунамі немає.

Читайте: Попіл і пил на 6 км: в Японії почалося виверження вулкана

До речі, 9 січня у румунській Вранчі стався землетрус силою 4,2 бала, який відчули і на півдні Одеської області.

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