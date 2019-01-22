PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Бійка з різаниною в хостелі Гданська: затримано трьох українців/

Бійка з різаниною в хостелі Гданська: затримано трьох українців

У Гданську (Польща) українець вдарив ножем громадянина Білорусі під час розпивання алкогольних напоїв.

Бійка з різаниною в хостелі Гданська: затримано трьох українців

В одному з хостелів Гданська українець тричі вдарив білоруса ножем під час розпивання алкогольних напоїв, пише Польське радіо.

Попередньо відомо, що між громадянином Білорусі і України виник конфлікт. 40-річний українець вдарив білоруса ножем.

Також були затримані дві українки. Одна з них за образу прибулих поліцейських.

Читайте: Поляк викликав поліцію через привітання Слава Україні під час поминального заходу

Всі троє українців перебувають під арештом.

Розслідування ведеться за статтею Спроба вбивства і з’ясовуються подробиці участі жінок у цій ситуації.

До слова, 15 грудня минулого року на залізничній станції Вільно у Варшаві (Польща) сталася масова бійка між українцями і поляками.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зимовий відпочинок у Польщі: ціни та особливості
Чим запам’ятався і за що вбили мера Гданська Павла Адамовича
День похорону мера Гданська стане траурним – президент Польщі
Смерть мера Гданська: тисячі людей вийшли на акцію пам’яті
Мер Гданська Павел Адамович помер після нападу
Мера Гданьска поранили ножем на благодійному концерті
Шанси знайти “близькі до нуля”: українець випав за борт у море
У ДТП в Польщі загинув відомий український журналіст
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка