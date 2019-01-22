У Гданську (Польща) українець вдарив ножем громадянина Білорусі під час розпивання алкогольних напоїв.

В одному з хостелів Гданська українець тричі вдарив білоруса ножем під час розпивання алкогольних напоїв, пише Польське радіо.

Попередньо відомо, що між громадянином Білорусі і України виник конфлікт. 40-річний українець вдарив білоруса ножем.

Також були затримані дві українки. Одна з них за образу прибулих поліцейських.

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Всі троє українців перебувають під арештом.

Розслідування ведеться за статтею Спроба вбивства і з’ясовуються подробиці участі жінок у цій ситуації.

До слова, 15 грудня минулого року на залізничній станції Вільно у Варшаві (Польща) сталася масова бійка між українцями і поляками.