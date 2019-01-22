Біля берегів Індонезії сталося відразу два землетруси за добу.
Перший землетрус відбувся у 85 км на південь – південний схід від острова Богоравату в Індонезії. Його епіцентр знаходився на глибині 27 км.
Його магнітуда – 6-6,9 бали і воно вважається сильним.
Другий землетрус стався біля південного берега індонезійського острова Сумба. Сила землетрусу – 6,6 бали.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Епіцентр підземних поштовхів зосередився приблизно у 60 км на південь від острова Сумба.
За інтенсивністю землетрус оцінюється як “спустошливий”.
Про постраждалих і руйнування не повідомляється.
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До речі, у неділю у Чилі стався потужний землетрус. Магнітуда 6,7 бали.
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