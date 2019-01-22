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Двічі за день: в Індонезії стався спустошливий землетрус

Біля берегів Індонезії сталося відразу два землетруси за добу.

землетрус

Перший землетрус відбувся у 85 км на південь – південний схід від острова Богоравату в Індонезії. Його епіцентр знаходився на глибині 27 км.

Його магнітуда – 6-6,9 бали і воно вважається сильним.

Другий землетрус стався біля південного берега індонезійського острова Сумба. Сила землетрусу – 6,6 бали.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Епіцентр підземних поштовхів зосередився приблизно у 60 км на південь від острова Сумба.

За інтенсивністю землетрус оцінюється як “спустошливий”.

Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

Читайте: Землетрус в Одеській області: відчули три країни

До речі, у неділю у Чилі стався потужний землетрус. Магнітуда 6,7 бали.

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