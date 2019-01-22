У Росії пасажир авіарейсу Сургут – Москва під час польоту почав вимагати направити лайнер до Афганістану.

Про захоплення літака стало відомо Інтерфаксу від джерела в авіадиспетчерських службах.

За даними сервісу Flight Radar, лайнер змінив траєкторію польоту і приземлився в Ханти-Мансійську.

За попередньою інформацією, пасажир, який вимагав розвернути літак до Афганістану – 41-річний громадянин Росії Павло Ш.

Російські ЗМІ пишуть, що чоловік психічно неврівноважений, він раніше неодноразово затримувався за адміністративні порушення, вчинені в нетверезому стані.

Рейс здійснює авіакомпанія Аерофлот. На борту 75 осіб, в тому числі 7 членів екіпажу і 5 дітей.

– У нас немає ніякої інформації, тільки те, що літак благополучно вилетів, – заявили в довідковій службі аеропорту Сургута.

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Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство оборони Росії підготувало проект постанови, що дозволяє збивати пасажирські літаки, які порушили російський кордон.

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