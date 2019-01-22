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Факты / Спорт / Самолет с новичком Кардиффа исчез над Ла-Маншем/

Літак з новачком Кардіффа зник над Ла-Маншем

Приватний літак з аргентинським футболістом Еміліано Салою на борту зник з радарів над Ла-Маншем.

Эмилиано Сала

Найдорожчий форвард в історії Кардіф Сіті Еміліано Сала, якого клуб підписав 20 січня, зник над Ла-Маншем після вильоту з Франції.

Про це повідомляє видання L’Equipe.

21 січня Сала попрощався зі своїми колишніми партнерами по Нанту і вилетів приватним літаком до Великої Британії.

Однак пункту призначення футболіст не дістався. За годину до очікуваного прибуття літак зник з радарів.

Окрім 28-річного футболіста на борту літака знаходився пілот.

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Нині тривають пошукові роботи за участю катерів та двох гелікоптерів. Пошуки жодних результатів поки не дали.

За аргентинця Кардіфф Сіті заплатив рекордні для клубу €20,5 млн. Його контракт з клубу розрахований до літа 2022 року.

Минулого року у придбанні Еміліано Сала було зацікавлене київське Динамо.

Нагадаємо, у Болівії автобус з футбольною командою впав з обриву.

ФотоCardiff City FC.

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