Приватний літак з аргентинським футболістом Еміліано Салою на борту зник з радарів над Ла-Маншем.
Найдорожчий форвард в історії Кардіф Сіті Еміліано Сала, якого клуб підписав 20 січня, зник над Ла-Маншем після вильоту з Франції.
Про це повідомляє видання L’Equipe.
21 січня Сала попрощався зі своїми колишніми партнерами по Нанту і вилетів приватним літаком до Великої Британії.
La ultima ciao @FCNantes pic.twitter.com/SV1dNHbYYH
— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) 21 января 2019 г.
Однак пункту призначення футболіст не дістався. За годину до очікуваного прибуття літак зник з радарів.
Окрім 28-річного футболіста на борту літака знаходився пілот.
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Нині тривають пошукові роботи за участю катерів та двох гелікоптерів. Пошуки жодних результатів поки не дали.
За аргентинця Кардіфф Сіті заплатив рекордні для клубу €20,5 млн. Його контракт з клубу розрахований до літа 2022 року.
Минулого року у придбанні Еміліано Сала було зацікавлене київське Динамо.
Нагадаємо, у Болівії автобус з футбольною командою впав з обриву.
Фото: Cardiff City FC.