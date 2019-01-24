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У Львові від отруєння чадним газом загинула сім’я

У Львові в результаті отруєння чадним газом загинув чоловік і його цивільна дружина.

У Львові від отруєння чадним газом загинула сім’я

– Зокрема, загинули чоловік, 1982 року народження, і його цивільна дружина, 1980 року народження, жителька Львова, – повідомляється на сайті Львівської міськради.

Загиблі померли до приїзду швидкої.

Читайте: Отруїлися чадним газом: у Львові загинули двоє туристів

Працівники Львівгазу припинили подачу газу в будинку. Обставини події встановлюють.

Раніше Факти ICTV писали, що 16 січня в одному з львівський будинків шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти.

Фото: Dreamstime.com

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