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Побили і розтрощили авто: у Києві напали на журналістів

У Києві скоєно напад на знімальну групу проекту Стоп корупція під час зйомок видобутку піску.

Побили і розтрощили авто: у Києві напали на журналістів

У Києві журналісту та оператору проекту Стоп корупція завдали травм на зйомках.

Координатор проекту Роман Бочкала повідомив, що напад стався на Видубичах, коли представники ЗМІ знімали незаконний видобуток піску. За його словами, знімальну групу побили озброєні люди, які керували проїздом вантажівок із піском.

У результаті атаки одному журналісту вибили зуб, а його оператору завдали гематому на потилиці, повідомив Бочкала.

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Побили і розтрощили авто: у Києві напали на журналістів / 6 фотографий

Дісталося і автомобілю журналістів – нападники порубали його сокирою та розбили в ньому скло. Крім цього, зловмисники вкрали сумку з документами і грошима та втекли.

Пізніше поліція повідомила, що затримала 9 осіб та кваліфікувала дії зловмисників як розбій. Також правоохоронці повідомили про госпіталізацію одного з потерпілих.

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На сайті Стоп корупції зазначається, що об’єкт по вулиці Промисловій, 4, на Видубичах не має права вивозити звідти пісок після рішення київських депутатів про розірвання договору оренди у 2018.

Нагадаємо, в Запоріжжі скоєно напад на лідера АвтоЄвроСили Владислава Погорєлова.

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