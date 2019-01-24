У Харківській області затримали шістьох людей, яких підозрюють у пограбуванні ювелірного магазину.

Заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив у Facebook, що в Харківській області було затримано шість осіб, яких підозрюють у пограбуванні ювелірного магазину в Кривому Розі.

За його словами, затримані є громадянами Азербайджану і брали участь у збройному нападі на ювелірний магазин у Кривому Розі.

У підозрюваних вилучили близько 1,5 кг ювелірних прикрас.













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До слова, у Запоріжжі затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дитини.

Фото: В’ячеслав Аброськін