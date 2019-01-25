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В італійських горах зіткнулися гелікоптер і літак: п’ятеро загиблих

У долині Ла-Туіль в Альпах (Італія) зіткнулися гелікоптер і літак. Внаслідок чого загинули п’ятеро людей, двоє пропали безвісти.

В італійських горах зіткнулися гелікоптер і літак: п’ятеро загиблих

Внаслідок зіткнення літака і вертольота п’ятеро людей загинули, ще двоє зникли безвісти, повідомляє torino.repubblica.it.

Туристичний літак вилетів з гірськолижного курорту Межев (Франція), а вертоліт, на борту якого перебували лижники з курорту Курмайор, належав італійській приватної компанії.

Читайте: Літак з новачком Кардіффа зник над Ла-Маншем

На місце події були направлені вертольоти швидкої допомоги і рятувальники.

Раніше Факти ICTV писали, що у штаті Південна Дакота (США) літак впав на житлові будинки. Одна особа загинула.

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