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На Анталію обрушилися п’ять торнадо: пошкоджено аеропорт, є загиблі

26 січня на Анталію (Туреччина) обрушилися кілька торнадо, які супроводжувалися грозами і градом.

На Анталію обрушилися п’ять торнадо: пошкоджено аеропорт, є загиблі

На Анталію обрушилися кілька торнадо з грозами і градом, повідомляє метеопортал Severe Weather Europe.

За словами очевидців, вони бачили мінімум п’ять торнадо, які сильно зруйнували центр міста.

Аеропорт Анталії також пошкоджений. На знімках видно перевернуті автобуси і розбиті літаки.

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За інформацією турецького видання Hurriyet, в результаті негоди загинули 13-річна дівчинка і муніципальний працівник. Постраждали 12 осіб, у тому числі п’ятеро сирійських біженців, серед яких троє дітей.

CNN Turk повідомляє, що дві будівлі в Анталії були повністю зруйновані, 21 серйозно пошкоджено, а 208 отримали середні ушкодження.

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На Анталію обрушилися п’ять торнадо: пошкоджено аеропорт, є загиблі / 9 фотографий

Нагадаємо, 20 січня у місті Ветампка в Алабамі (США) пронісся потужний торнадо.

Фото: Severe Weather Europe

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