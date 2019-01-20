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Зруйновані будинки, розтрощені машини: у США пронісся торнадо

У невеликому містечку Ветампка в Алабамі (США) пронісся потужний торнадо.

Зруйновані будинки, розтрощені машини: у США пронісся торнадо

У результаті удару стихії зруйнована старовинна церква, поліцейський департамент і безліч житлових будинків.

Про це повідомляє NBC News.

Рятувальники розбирають завали, щоб дістати людей з підвалів будинків, де вони переховувалися від торнадо. Обійшлося без серйозних травм.

Люди діляться наслідками стихії у соцмережах.

Читайте: Вибух трубопроводу в Мексиці: 66 загиблих і десятки постраждалих

До речі, у неділю у Чилі стався потужний землетрус. Магнітуда 6,7 бали.

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