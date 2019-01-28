У Дніпровському районі Києва невідомий вистрілив чоловікові у голову.

Постраждалого чоловіка доставили до лікарні з вогнепальним пораненням. Його стан оцінюється, як важкий.

Про це повідомляє УНН.

Це сталося у той час, коли чоловік стояв біля продуктового магазину. Троє невідомих проходили повз і раптово зупинилися. Потім один з них дістав зброю і вистрілив у чоловіка. Причина такого вчинку не відома.

Всі троє зникли з місця злочину, зараз їх розшукує поліція.

Читайте: Уламки по всій дорозі: у Дніпрі Volkswagen п’яного водія влетів у дерево

До речі, 8 січня у Дніпровському районі Києва невідомий з вогнепальної зброї підстрелив 22-річного хлопця, який вийшов на вулицю покурити.