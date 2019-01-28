Сьогодні близько третьої години ночі у Дніпрі Volkswagen в’їхав у дерево. У результаті травми отримали двоє людей.

Аварія сталася на вулиці Святослава Хороброго.

Про це повідомляє Інформатор.

У результаті ДТП уламки автомобіля розлетілися на декілька метрів від місця аварії. За словами патрульних, водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Він пройде експертизу, яка покаже дозу спиртного у крові чоловіка.

Дівчина, яка перебувала на задньому сидінні авто, отримала травму голови і хребта. Пасажир, який перебував біля водія, госпіталізований з підозрою на перелом ноги. Водій отримав забої обличчя, проте до лікарні вирішив не звертатися.

До речі, у районі села Княжичі Звенигородського району Черкаської області вантажівка з боєприпасами з’їхала у кювет.

Фото, відео: Дмитро Федорів/Інформатор