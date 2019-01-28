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Факты / Происшествия / За синяками не видно глаз: отец жестоко избивал 6-летнего сына/

За синцями не видно очей: батько жорстоко бив 6-річного сина

У Вінницькій області пасажири електрички силоміць забрали у чоловіка маленького хлопчика, у якого були сильні гематоми на очах, та передали його медикам.

Побиття дитини у Вінницькій області

Користувачі соцмереж стверджують, що дитину побив батько, який намагався приховати сліди побоїв від пасажирів. На станції Козятин 6-річного хлопчика забрала швидка.

В обласній поліції підтвердили факт побиття дитини та її госпіталізацію до Козятинської райлікарні з закритою черепно-мозковою травмою та гематомами голови.

Правоохоронці кажуть, що хлопчик постраждав від насильницьких дій дорослих. Він живе з рідним батьком та його співмешканкою, і наразі поліція встановлює всі обставини події.

Одна із версій слідства – побиття хлопчика батьком.

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Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 127 ККУ – Катування. Батькові загрожує до 5 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. 

Нагадаємо, у Львівської області п’яний 39-річний чоловік жорстоко побив свого 7-річного сина.

Фото: vinnitsa.info

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