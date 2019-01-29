У Рівному внаслідок вибуху в приміщенні кіоску з продажу шаурми на ринку Здолбунівський травмовано двох осіб.

Постаждалих госпіталізовано, їх стан – середньої важкості, повідомляє ДСНС у Рівненській області.

Попередньо – стався вибух верстата для запікання шаурми.

Після вибуху загорілося оздоблення стін кіоску, його вдалося ліквідувати за допомогою вогнегасника ще до прибуття підрозділів ДСНС.

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Пізніше у відомстві назвали причину вибуху: через розгерметизацію газового трубопроводу від балона до верстата для запікання шаурми стався спалах газоповітряної суміші.

Власник кіоска встановлюється.

















На ринку у Рівному вибухнув кіоск з продажу шаурми / 4 фотографии

Нещодавно у Львівській області стався вибух на території Стрийського вагоноремонтного заводу, внаслідок якого загинув робітник.

Фото: rv.dsns.gov.ua