У Рівному внаслідок вибуху в приміщенні кіоску з продажу шаурми на ринку Здолбунівський травмовано двох осіб.
Постаждалих госпіталізовано, їх стан – середньої важкості, повідомляє ДСНС у Рівненській області.
Попередньо – стався вибух верстата для запікання шаурми.
Після вибуху загорілося оздоблення стін кіоску, його вдалося ліквідувати за допомогою вогнегасника ще до прибуття підрозділів ДСНС.
Читайте: Вибух на заводі у Кам’янському – п’ять осіб в реанімації
Пізніше у відомстві назвали причину вибуху: через розгерметизацію газового трубопроводу від балона до верстата для запікання шаурми стався спалах газоповітряної суміші.
Власник кіоска встановлюється.
На ринку у Рівному вибухнув кіоск з продажу шаурми / 4 фотографии
Нещодавно у Львівській області стався вибух на території Стрийського вагоноремонтного заводу, внаслідок якого загинув робітник.
Фото: rv.dsns.gov.ua
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+