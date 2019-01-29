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Найвідоміший ресурс Darknet було створено українцями – Кіберполіція

Українські хакери створили ресурс xDedic, що займався зламом та продажем логінів та паролів до серверів різних світових компаній.

Хакер

Найвідоміший у Darknet ресурс xDedic було створено зусиллями чотирьох громадян України.

Злочинна група займалася зламом серверів державних і приватних компаній, а також комп’ютерів фізичних осіб, повідомляє Кіберполіція.

Ті логіни та паролі, які хакери отримували шляхом їхнього перебору (атака bruteforce), продавалися на сайті в Darknet.

Повідомляється, що за час існування ресурсу xDedic зловмисники продали 70 тис. паролів та логінів віддаленого доступу до серверів у 170 країнах світу.

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Місця знаходження українців віком від 27 до 37 років, які займалися протиправною хакерською діяльністю, встановлено.

Нагадаємо, хакери здійснили кібератаку на Пентагон, в результаті якої отримали дані 30 тис. його співробітників.

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