PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Миколаївщині чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчинку/

На Миколаївщині чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчинку

В одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.

На Миколаївщині чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчинку

У селі в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку, говориться в повідомленні Національної поліції області.

У поліцію звернулася мати дівчинки.

За її словами, дівчинка йшла по вулиці, а їй назустріч йшов п’яний односелець. Він силою затягнув її до будинку, де побив і згвалтував.

Вирватися дівчинці вдалося за обіцянку прийти завтра.

Читайте: Домашнє насильство в Україні: масштаби та як себе захистити

Поліцейські затримали 57-річного зловмисника. Наразі призначено проведення необхідних експертиз.

Чоловікові повідомлено про підозру за скоєння злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилив покарання за педофілію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Донбасі опікун розбещував чотирьох дітей
У Харкові чоловік згвалтував дівчину-провізора в аптеці
Народила в комі: у США медбрат згвалтував недієздатну пацієнтку
Закон про інтимні стосунки: якою має бути згода та як довести факт насилля
Снігопади в Україні: у двох областях обмежено рух
Секс за згодою: новий закон і як не стати насильником
Думала, що помру! Олімпійська чемпіонка звинуватила тренера у зґвалтуванні
Під Миколаєвом перекинувся автобус – постраждали восьмеро пасажирів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка