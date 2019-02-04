В одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.

У селі в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку, говориться в повідомленні Національної поліції області.

У поліцію звернулася мати дівчинки.

За її словами, дівчинка йшла по вулиці, а їй назустріч йшов п’яний односелець. Він силою затягнув її до будинку, де побив і згвалтував.

Вирватися дівчинці вдалося за обіцянку прийти завтра.

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Поліцейські затримали 57-річного зловмисника. Наразі призначено проведення необхідних експертиз.

Чоловікові повідомлено про підозру за скоєння злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилив покарання за педофілію.