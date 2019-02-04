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Факты / Происшествия / Стрельба в Чикаго: погибли два человека, еще пять ранены/

Стрілянина в Чикаго: загинули двоє людей, ще п’ять поранені

У Чикаго внаслідок перестрілки біля бару загинули дві людини, ще п’ять отримали поранення.

Стрілянина в Чикаго

Перестрілка в Чикаго розпочалася після бійки у барі, пише Сhicago sun times.

Один з нападників відкрив вогонь по відвідувачах бару з автомобіля. Двоє чоловіків, 36 і 39 років, померли в лікарні, ще одна людина перебуває у критичному стані.

Читайте: У Каліфорнії сталася стрілянина в боулінгу, є жертви і поранені

За даними поліції, інші поранені перебувають у задовільному стані.

Раніше Факти ICTV писали, що у Канкуні (Мексика) невідомі розстріляли гостей на святі. Внаслідок цього загинуло 7 осіб.

Фото: Kathy Chaney/Sun-Times

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