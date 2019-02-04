У Чикаго внаслідок перестрілки біля бару загинули дві людини, ще п’ять отримали поранення.
Перестрілка в Чикаго розпочалася після бійки у барі, пише Сhicago sun times.
Один з нападників відкрив вогонь по відвідувачах бару з автомобіля. Двоє чоловіків, 36 і 39 років, померли в лікарні, ще одна людина перебуває у критичному стані.
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За даними поліції, інші поранені перебувають у задовільному стані.
Раніше Факти ICTV писали, що у Канкуні (Мексика) невідомі розстріляли гостей на святі. Внаслідок цього загинуло 7 осіб.
Фото: Kathy Chaney/Sun-Times
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