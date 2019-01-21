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У Мексиці розстріляли гостей на святі: 7 осіб загинуло

У Канкуні (Мексика) невідомі розстріляли гостей на святі. Внаслідок цього загинуло 7 осіб.

У Мексиці розстріляли гостей на святі: 7 осіб загинуло

Невідомі під’їхали до будинку в не благополучному районі міста і відкрили вогонь по гостях, повідомляє El Universal.

На місці події поліція виявила двох убитих всередині будинку і ще п’ять тіл зовні.

Читайте: Люди вистрибували з балкону: на гірськолижному курорті у Куршевелі сталася пожежа

Видання пише, що Канкун став місцем для з’ясування стосунків між наркоугруповання. Зіткнення відбуваються в основному поза туристичною зоною міста.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Мексиці в місті Тлауелілпан прогримів вибух трубопроводу. Внаслідок цього 66 людей загинуло.

Фото: policia_federal_mx

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