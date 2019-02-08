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У Києві шукають грабіжника, який нападає на дітей біля школи

Неподалік київської школи №169 грабіжник серед білого дня нападає на дітей. На його рахунку вже троє школярів і одна жінка. Усі вони розповідають про чоловіка з великими страшними очима.  

У Києві грабіжник біля школи нападає на дітей

Зловмисник нападає на учнів до дорозі до школи і назад, затримати його поки не вдалося, повідомляють Надзвичайні новини.

Він стежить за дітьми, б’є і відбирає телефони.

У школі переглянули камери спостережень, але неадекват на відео не потрапив.

Батьки і діти дуже налякані. Доки нападника не схопили, дорослі намагаються не відпускати учнів самих.

На відео – зображення зловмисника. Саме так його описали постраждалі. Правоохоронці попереджають, що грабіжник може бути дуже агресивним.

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Нещодавно у Дніпрі невідомі напали на чоловіка біля під’їзду будинку, викравши у нього сумку з $100 тис.

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